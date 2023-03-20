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السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

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الإثنين، 20-03-2023 01:42 م

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

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الوكيل الإخباري- يجري رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا، لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعراق.

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ومن المنتظر أن يصل السوداني للعاصمة التركية أنقرة، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وبحسب الجانب التركي، سيناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، ملف المياه كملف رئيسي، وهي القضية التي يوليها الجانب العراقي أهمية كبيرة ويعتبرها سيادية.

كما سيناقش السوداني الملف الأمني المتعلق بحزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق والمناطق الحدودية بين البلدين، وضبط الحدود، وعمل المعابر الحدودية، وملف الطاقة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وغيرها من القضايا.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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