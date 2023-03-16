السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

الوكيل الإخباري- أعلن السودان أنه تم الاتفاق على صياغة الاتفاق النهائي للعملية السياسية وإغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين.

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وتوصل اجتماع بين الجيش السوداني والدعم السريع والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بجانب مسهلي العملية السياسية في السودان، لإنهاء جميع ملفات الاتفاق قبل شهر رمضان، بما فيها ملف الإصلاح الأمني والعسكري، بجانب الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ أعمالها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسية النهائي.



وأكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد سلك، توافق الأطراف المدنية والعسكرية على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري وعزمهما على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنيه في تلك القضية.



وأشار لتكليف لجنة تنسيقية مع الآلية الثلاثية لصياغة جدول زمني للمهام المتبقية وتحديد ميعاد للاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية.

روسيا اليوم