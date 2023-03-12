الأحد 12-03-2023
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الأحد، 12-03-2023 09:24 ص

السودان: الخرطوم وموسكو تبحثان الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية

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الوكيل الإخباري- أكد السفير السوداني في موسكو محمد الغزالي التجاني سراج أن البنكين المركزيين في كل من السودان وروسيا يبحثان استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

وقال سراج في حوار مع وكالة "نوفوستي": "لقد اقترحت روسيا على السودان استخدام نظام تعاملات مالية نعتمد فيه العملات الوطنية. وهذه المسألة قيد المناقشة من قبل البنكين المركزيين في البلدين، وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا".

وأضاف: "هذه مسألة فنية إلى حد كبير، سيدرسها البنكان المركزيان في البلدين، لمعرفة كيفية عمل هذا النظام، وسنرى النتيجة في المستقبل القريب".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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