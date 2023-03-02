الخميس 02-03-2023
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الخميس، 02-03-2023 04:00 م

روسيا توضح سبب تعليقها معاهدة نيوستارت النووية

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الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الخميس إن موسكو اضطرت إلى تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية لأن واشنطن تستخدمها لمساعدة أوكرانيا في مهاجمة المواقع الاستراتيجية الروسية.

وفي حديثه في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف، قال ريابكوف إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يريدون رؤية روسيا مهزومة "استراتيجيا" في أوكرانيا.

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وقال ريابكوف "تدهور الوضع أكثر بعد محاولات الولايات المتحدة تقييم مدى أمن المنشآت الاستراتيجية الروسية المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت من خلال مساعدة نظام كييف في شن هجمات مسلحة عليها".


وتابع "في ظل هذه الظروف اضطررنا الى إعلان تعليق المعاهدة".

 

البيان

 




 

 


 

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