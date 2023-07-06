السويد تدرس تجريم إحراق نسخ من المصحف الشريف

الوكيل الاخباري -

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قال وزير العدل السويدي جونار سترومر لصحيفة أفتونبلادت، الخميس، إن الحكومة تدرس تجريم إحراق نسخ من المصحف الشريف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق نسخة من المصحف الشريف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد.وأحرق مهاجر عراقي إلى السويد نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما أثار غضب العالم الإسلامي ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة.وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.ورفضت الشرطة لدواع أمنية هذا العام عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق نسخ من المصحف الشريف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة، قائلة إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد.وقال وزير العدل السويدي، الخميس، إن الحكومة تحلل الموقف وتدرس إذا ما كان القانون بحاجة إلى التغيير.