كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت محكمة العدل الدولية أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي ايران أمامها سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020.

اضافة اعلان

تقول هذه الدول إن ايران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى الى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، بينهم 15 طفلا و9 من أفراد الطاقم.



يذكر أنه في أبريل الماضي أعلنت المحكمة العسكرية في إيران، الحكم بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في ملف سقوط الطائرة الأوكرانية.



وفي لائحة الاتهام الصادرة، فإن المتهم الأول "اعتقد بصفته قائد نظام الدفاع الجوي M-1"، أن خصائص الهدف تشبه صاروخ كروز، وعلى عكس أوامر مركز القيادة ودون الحصول على إذن وخلافا للتعليمات ذات الصلة، أطلق صاروخين باتجاه الطائرة الأوكرانية.

روسيا اليوم