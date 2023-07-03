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الإثنين، 03-07-2023 09:05 ص

السعودية تستدعي سفيرة السويد وتبلغها رفضها القاطع لحرق المصحف

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الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأحد، سفيرة السويد لديها، وأبلغتها "رفضا قاطعا" لسماح بلادها بحرق نسخة من المصحف الشريف.

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وقالت الخارجية السعودية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، إنها "استدعت سفيرة السويد بيترا ميناندر وأبلغتها رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد".


وطالبت الخارجية السعودية "الحكومة السويدية بوقف جميع الأعمال التي تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح ونبذ العنف"، مع تصاعد الرفض العربي والإسلامي لإقدام متطرف على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد أول أيام عيد الأضحى.


وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، وبدعوة من السعودية، أمس الأحد، اجتماعا طارئا دعت خلاله إلى اتخاذ "تدابير جماعية" ضد تكرار تدنيس المصحف.


وكان سويدي متطرف أقدم الأربعاء الماضي بحرق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

 

 




 

 


 

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