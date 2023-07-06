القضاء العراقي يصدر قرارا بشأن حارق المصحف في السويد - وثيقة

الوكيل الاخباري - أصدر القضاء العراقي، الخميس، أمرا للسلطات التنفيذية باسترداد مواطن عراقي يقيم في السويد أقدم على حرق المصحف الشريف.



وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمرا موجها إلى وزارة الداخلية وتحديدا إلى مديرية الشرطة العربية والدولية بشأن حارق المصحف.

اضافة اعلان



وتناولت مذكرة القبض المتهم سلوان صباح متي موميكا.



وطالبت المذكرة السلطات بإشعار القضاء العراقي في حالة القبض على المتهم لمباشرة الإجراءات ضده.



وكان سلوان وهو لاجئ عراقي يبلغ من العمر (37 عاما) قد أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي وإدانات حول العالم بعدما أحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.



