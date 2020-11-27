الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 01:28 ص

السيسي: أمن مصر مرتبط بأمن الخليج

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مشيداً، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

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وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، بأن وزير الخارجية الكويتي، نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي، بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة، وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، تعزيز التعاون والتنسيق خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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