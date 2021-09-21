السيسي: إطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة عسكرية

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، على قاعدة الهايكستب العسكرية.



إقرأ وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "المشير حسين طنطاوي توفي في نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابي.. وتم إعلان الحداد الرسمي والوطني بهذه المناسبة.. وأيضا إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الراجل العظيم في تاريخ مصر.



وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما.



وقد تعرض المشير طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 أشهر.



وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.



واستمر على رأس السلطة في مصر حتى تسليم منصبه وآداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.



وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

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المصدر : روسيا اليوم