السيسي سيقوم بزيارة دولة إلى الهند الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة دولة إلى الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري، وسيحضر احتفالات يوم الجمهورية.وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن "رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة إلى الهند يومي 24 و 26 يناير بدعوة من رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي، كما سيقوم السيسي، الذي سيقوم بزيارته الرسمية الثانية إلى الهند، سيكون ضيف رئيسيا في عيد الجمهورية 74 في الهند".وسيعقد الرئيس المصري "اجتماعا وومحادثات ثنائية على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك"، كما سيلتقي بوزير الخارجية الهندي سوبر امانيام جايشانكار.