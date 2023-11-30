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الخميس، 30-11-2023 02:15 م

السيسي يتوجه إلى الإمارات

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الوكيل الإخباري- يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28".

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وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي، أن مشاركة الرئيس المصري بقمة المناخ تأتي تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.


وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقاً من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.


وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى دبي سيتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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