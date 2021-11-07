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الأحد، 07-11-2021 09:59 ص

السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي

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الوكيل الإخباري-دان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، داعيا الأطراف العراقية إلى التهدئة والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة.

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وكتب السيسي عبر "فيسبوك" صباح اليوم الأحد: "تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه".


وأضاف: "كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقى الشقيق".

 


روسيا اليوم

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