الرئاسة المصرية تؤكد على أهمية التنسيق مع ألبانيا خلال وجودها في مجلس الأمن

الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أهمية التشاور السياسي والتنسيق مع دولة ألبانيا خلال وجودها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عقب لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية برئيس وزراء ألبانيا إيدي راما.

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وهنأ السيسي رئيس وزراء ألبانيا لحصول بلاده على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة من 2022 إلى 2023.



وثمن الرئيس المصري الاتفاق بين القاهرة و تيرانا في معظم القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك في المحافل الدولية المختلفة.



وشدد السيسي على "أهمية التشاور السياسي مع الجانب الألباني بصفة دورية خلال تواجده بمجلس الأمن، خاصةً في ظل الجهود الألبانية المقدرة ورؤيتها في منطقة البلقان لدفع السلام والاستقرار وتعزيز الاندماج الإقليمي لتحقيق الرخاء لدول المنطقة، فضلاً عن دورها النشط في معالجة بعض الأزمات الدولية".

سبوتنيك عربي