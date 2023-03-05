السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق في القاهرة

الوكيل الاخباري- استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة.



وبحث السوداني والسيسي العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلن مكتب مجلس الوزراء العراقي.



وأعرب الرئيس المصري عن "رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات"، مؤكداً "اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة".



من جانبه، أبدى رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده بالمضي قدما في إنضاج العمل المشترك مع مصر، مؤكدا انفتاح العراق على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات مع مصر.

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سكاي نيوز