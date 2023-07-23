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الأحد، 23-07-2023 12:51 م

السيسي يوجه كلمة في ذكرى تحوّل مصر إلى جمهورية رئاسية

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الوكيل الإخباري- وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، حيّا فيها الرؤساء جمال عبد الناصر، ومحمد نجيب، وأنور السادات.اضافة اعلان


وقال السيسي: 23 يوليو مناسبة "تذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية".

وتوجه "بتحية اعتزاز إلى الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس محمد نجيب الذي تصدر المسؤولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، وللرئيس السادات الذي أدى الأمانة في الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها".

تجدر الإشارة إلى ثورة 23 يوليو هي تحرك عسكري ضد الحكم الملكي قاده ضباط الجيش المصري في حركة "الضباط الأحرار" في 23 يوليو 1952.

وأدى التحرك لإلغاء الملكية وتحوّل مصر إلى جمهورية رئاسية.

 




 

 


 

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