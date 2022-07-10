الأحد 10-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة الصحة: حريصون على توفير الخدمات بكافة المنشآت الصحية

إغلاق مشغل مخالف لإنتاج الحلويات في الرصيفة

الإفتاء: لا يجوز بيع جزء من الأضحية كالجلد وغيره

عدد سكان الأردن في 2040 سيصل إلى 15.7 مليون نسمة

استئناف رحلات برنامج "أردننا جنة" اليوم

توقيع اتفاقية لتسويق الأردن خلال كأس العالم في قطر

الحرارة أقل من معدلاتها العامة اليوم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين في سريلانكا إلى ضرورة تجنب أماكن الاضطرابات

وفاة 12 يمنيًا في أول أيام العيد

الأحد، 10-07-2022 10:51 ص

الشرطة اليابانية تقر بوجود ثغرات في حماية شينزو آبي

62c7a69937199


الوكيل الإخباري - اعترفت الشرطة اليابانية بوجود مشاكل في أمن رئيس الوزراء السابق المقتول شينزو آبي.

اضافة اعلان


وقال قائد شرطة محافظة نارا حيث قتل آبي بالرصاص الجمعة الماضي، إنه لا يمكن إنكار وجود ثغرات أمنية بالنظر إلى أن الزعيم السابق قتل بسلاح ناري بوجود عناصر حمايته.

وقال رئيس شرطة المحافظة تومواكي أونيزوكا في مؤتمر صحفي: "إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد، وبأسف شديد".

 

وأضاف أنه يتحمل مسؤولية حادثة اغتيال آبي بالكامل، حيث أشرف على الخطة الأمنية ووافق عليها.


وتابع "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بأمن رئيس الوزراء السابق آبي".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1657441807211

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في اليابان

_92832775_b8d61546-e105-4d62-a2d8-a1f49a3f52bd

ترامب يطلب من أنصاره طلب غريب - فيديو

lily-safra-04

وفاة المليارديرة ليلي صفرا

62c7d83d8a432

بدء أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج

جو-730x438

بايدن: زيارتي للسعودية مهمة لمواجهة روسيا والتغلب على الصين

Muslims_who_are_not_at_the_Hajj_join_them_in_spirit_by_fasting_this_day._-_Flickr_-_Al_Jazeera_English

أكثر من 3 آلاف تيرابايت استهلاك البيانات في مكة المكرمة

أخبار متعلقة
_125812079_mediaitem125819178

وسائل إعلام: الاستقالة نغصت على جونسون "فرحة العمر"

62c7c1374c59b704146efba0

كشف معلومات هامة عن منفذ الهجوم على شينزو آبي

62c7a664e5155

إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق بإطلاق نار وحالته خطرة - فيديو

709384

روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

615c878942360416850cce09

ميقاتي يناشد وزراء الخارجية العرب للوقوف بجانب لبنان

8197241b-96c2-4f72-a94c-99f9d603c89d

جونسون: العالم تعب من موضوع أوكرانيا