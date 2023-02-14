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الثلاثاء، 14-02-2023 07:16 ص

الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس "ماربورغ" في غينيا

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن غينيا الاستوائية أكدت أول تفش لفيروس ماربورغ بها بعد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم.

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وقالت المنظمة في بيان "المزيد من التحقيقات جارية. تم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض".


وأضافت أنه تم حتى الآن تسجيل تسع وفيات و16 حالة مشتبه بها ظهرت عليها أعراض تشمل:
ارتفاع درجة الحرارة
الإعياء
القيء المدمم
الإسهال


يعتبر الفيروس شديد الخطورة. صنفته منظمة الصحة العالمية من مجموعة المخاطرة المُمرِضة والتي تتطلب المستوى الرابع من مكافئ الاحتواء.


يمكن أن ينتقل الفيروس عبر أحد أنواع خفافيش الفاكهة أو يمكن أن ينتقل بين الأفراد عبر سوائل الجسم من خلال الجنس غير الآمن والجلد المتشقق.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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