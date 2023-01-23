الصحة العالمية: الدهون المتحولة مسؤولة عن 500 ألف حالة وفاة بأمراض القلب سنويا

الوكيل الاخباري- كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن قرابة 5 مليارات شخص حول العالم مازالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة وبما يزيد من اصابات أمراض القلب والوفاة .



وحذرت المنظمة في تقرير اليوم من أن حوالي 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض التاجية في القلب تحدث سنويا على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون .

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وأوضحت أن هذه الدهون المتحولة والتي تعرف أيضا بالأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيا توجد بشكل شائع في الأطعمة والمخبوزات وزيوت الطهي ونوهت الى أن 43 دولة نفذت حتى الأن سياسات الممارسات الأفضل لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء والتي وفرت الحماية لحوالي 2.8 مليار شخص على مستوى العالم وأفادت المنظمة بأن الهدف العالمي المتمثل في القضاء التام عليها في عام 2023 مازال بعيد المنال في هذا الوقت .

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