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الجمعة، 20-05-2022 05:12 م

الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات بمرض جدري القردة في العالم

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يازاريفيتش، إن المنظمة سجلت حتى الآن، وجود 37 حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وهناك 71 حالة أخرى قيد التحقيق.

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وأضاف المتحدث: "هناك حاليا 37 حالة مؤكدة، و 71 حالة قيد التحقيق.


وحثت منظمة الصحة العالمية، مختلف البلدان على اتباع التعليمات والتحديات الخاصة بالحالات والبحث عن تحديدات جديدة. نتوقع أن تزداد مع توسع البحث" وفق روسيا اليوم.


وتابع المتحدث، أنه كقاعدة عامة، تختفي أعراض جدري القرود في غضون أسابيع قليلة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية وحتى الموت.

 

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