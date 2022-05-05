الخميس 05-05-2022
الوكيل الاخباري
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إطلاق سراح نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات

الخميس، 05-05-2022 04:06 م

الصحة العالمية: كورونا خلفت ما بين 13.3 و16.6 مليون وفاة

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الوكيل الإخباري - خلفت جائحة كورونا ما بين 13.3 و16.6 مليون وفاة في عامي 2020 و2021، حسب تقديرات أعلنتها منظمة الصحة العالمية الخميس، وتزيد بثلاثة أضعاف عن الوفيات المنسوبة مباشرة إلى المرض.

وقالت المنظمة "تظهر تقديرات جديدة من منظمة الصحة العالمية أن العدد الكامل للوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجائحة كوفيد-19 بين 1 كانون الثاني/يناير 2020 و31 كانون الأول/ديسمبر 2021 كان نحو 14.9 مليونًا (ضمن نطاق 13.3 إلى 16.6 مليونًا)".

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