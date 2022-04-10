متى موعد ليلة القدر وما هي علاماتها؟

الوكيل الإخباري - قال الفقهاء والعلماء، إن ليلة القدر ليس لها موعد محدد شرعاً، غير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيّن علامات تدل على هذه الليلة، وأنها تكون في العشر الأواخر في الآحاد منها برمضان.



ويستدل العلماء على ليلة القدر بقول النبي الكريم :”التمسوها في التسع والسبع والخمس”" كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم بعض العلامات التي يعرفون بها ليلة القدر.

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ومن علامات ليلة القدر، أن يكون الجو معتدلاٍ فلا يكون بارداً ولا حاراً، كما تطلع الشمس في ذلك اليوم المبارك ولا شعاع لها .



من العلامات النفسية في ليلة القدر شعور المسلم بالراحة والطمأنينة والسكينة ورغبة في العبادة والتضرع إلى الله، لقوله تعالى :”سلام هي حتى مطلع الفجر”، وليلة القدر ليس فيها مطر ولا سحاب ولا ريح ولا يرمى فيها بنجم .



واجتهد بعض العلماء، فرأوا أن الأرجح أن تكون ليلة القدر هي ليلة 27 من شهر رمضان, وقد تكون كذلك إذا تحققت العلامات سابقة الذكر.