الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 10:06 ص

الصين تحتج بشدة على العقوبات الأمريكية وتهدد بإجراءات جوابية

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الوكيل الإخباري- أعربت الصين عن احتجاجها الشديد على العقوبات الأمريكية الأخيرة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وحقوقها، وذلك بعد إدراج واشنطن 23 شركة صينية في القائمة السوداء.

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وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة بتعميمها مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وتجاهل الحقائق، مرة أخرة أدرجت 23 شركة صينية في القائمة السلبية بذريعة حقوق الإنسان".


وأوضحت الوزارة، أن "هذا ضغط لا أساس له على الشركات الصينية وانتهاك خطير للقواعد الدولية الاقتصادية والتجارية. الصين تعارض ذلك بشدة".


وفي وقت سابق، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر من 30 شركة أجنبية، بما في ذلك عدد من الشركات الصينية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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