رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويت لحجب الثقة

11:35 م

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الوكيل الإخباري- نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الثلاثاء، من تصويت لحجب الثقة في الجمعية الوطنية، غير أنّ مستقبله لا يزال على المحك بعد أشهر فقط من توليه منصبه. اضافة اعلان





وتقدّم الحزب الاشتراكي باقتراح لحجب الثقة عن حكومة بايرو بعد انهيار المحادثات بشأن إصلاحات نظام التقاعد.



وحصل الاقتراح على 189 صوتا فقط من أصل 289 كانت مطلوبة لإسقاط الحكومة.



ودعم اليسار الاقتراح، لكن الخطوة لم تلق تأييد حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف الذي تتزعّمه مارين لوبن.



وفي حين لم تكن حكومة بايرو تتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية، أظهر التصويت هشاشة موقفه وفقدانه للاشتراكيين الذي كان يعوّل على دعمهم للبقاء في السلطة.



ورغم أنّ بايرو، وهو سياسي وسطي مخضرم، كان قد اعتبر طرح الثقة "مزحة"، لكنه أبدى غضبا في الجلسات الخاصة، حسبما أفاد أحد الوزراء.



وقال الوزير الذي اشترط عدم كشف إنّ رئيس الحكومة الفرنسي (74 عاما)، "غاضب للغاية من الحزب الاشتراكي".