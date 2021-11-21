الصين تحتل مركز الصدارة عالميا بامتلاك 300 مليون سيارة

الوكيل الإخباري-قالت الصين، انه من المتوقع أن يكون لديها أكبر سوق للسيارات بالعالم، بواقع يزيد عن 300 مليون سيارة مسجلة نهاية العام الحالي.

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واوضحت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات في تقرير صدر اخيرا، خلال منتدى التصنيع العالمي الذي عقد في خفي مركز مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، انه بنهاية ايلول الماضي كان لدى البلاد 297 مليون سيارة مسجلة.



وبين مسؤول بقطاع تصنيع السيارات أن سوق السيارات الصينية ستواصل نموها المستقر في المستقبل، مع متوسط نمو سنوي متوقع يصل إلى 4 بالمئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة حتى عام 2025.



وقال خبراء إن سوق السيارات الصينية هي الأكبر في العالم، وإنها تصدرت الأسواق العالمية لعدة اعوام متعاقبة من حيث إنتاج السيارات ومبيعاتها وحيازتها.



وتشير الإحصاءات إلى أنه خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الاول ارتفع الحجم التراكمي لإنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنحو 1.8 ضعف على أساس سنوي بالصين، ومثلت مركبات الطاقة الجديدة 11 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات.



كما صدر تقرير خلال المنتدى حول صناعة مركبات الطاقة الجديدة في الصين، أفاد بأنه بعد نحو 20 عاما من التطوير تدخل صناعة مركبات الطاقة الجديدة الصينية مرحلة النمو المدفوع بالسوق وتمضي قدما نحو مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة.

بترا