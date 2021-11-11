الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

الرئيس التونسي يشيد بالأمن والأمان في الأردن

وزير الشباب يختتم اعمال مؤتمر مشاركة الشباب في المجتمعات المحلية

بريطانيا تسجل 195 وفاة و 42408 اصابة بفيروس كورونا

وزير الاشغال يلتقي رئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال الأردنيين

المجلس القضائي يشارك في اجتماعات النيابات العامة العربية

ندوة عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالكورة

عجلون: نشاط ترفيهي بمناسبة يوم الطفل

إعادة 6600 عامل وعاملة من أصل 10 آلاف أنهيت خدماتهم منذ بداية جائحة كورونا

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخميس، 11-11-2021 07:42 م

اليابان تكشف عن منحى علاقات البلاد مع الصين

يا


الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الياباني الجديد أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، ودعا الجارة الكبرى لبلاده إلى التحلي بسلوك ينم عن مسؤولية.

اضافة اعلان


وأكد وزير الخارجية الياباني الجديد، يوشيماسا هاياشي، في أول مؤتمر صحفي له أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين.


وقال: "العلاقات بين اليابان والصين تزداد أهميتها ليس فقط بالنسبة للدولتين، ولكن أيضا من أجل سلام ورخاء المنطقة والمجتمع الدولي".


وأضاف: "نطالب بسلوك مسؤول ونؤكد على ذلك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة".


ولم يوضح ماذا يقصد بالسلوك المسؤول.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
العراق

العراق: اتخذنا خطوات فعلية لإعادة المهاجرين الراغبين من بيلاروس

اوردغان

أردوغان: اليونان تحولت بالكامل إلى قاعدة عسكرية أمريكية

السيسي

السيسي يصدر قرارا بفصل مسؤول كبير من عمله

5bc1f81c21e9cb017e08dd76

موسكو تعبر عن قلقها من نشاط السفن الحربية الأميركية في البحر الأسود

1-1478323

طبول الحرب تدق في البحر الأسود.. موسكو تحذر واشنطن

618cde6a4c59b76f0f33220c

باكستان تحذر من أن أفغانستان على شفير الانهيار الاقتصادي

أخبار متعلقة
1236403673

عاصفة ثلجية نادرة تضرب شمالي الصين-فيديو

صينن

الصين تدرج فحص الاكتئاب ضمن فحوصات صحة الطلبة

618a477b4236043de37f3697

سيئول: نراقب علامات إعادة فتح حدود كوريا الشمالية مع الصين

2021-637717910265535660-553

الصين تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية

6183befa42360413f942cea4

سيئول: كوريا الشمالية تستعد لفتح الحدود مع الصين

61726ef84c59b72a0273a5ba

الصين تحتج على زيارة أعضاء من البرلمان الأوروبي إلى تايوان