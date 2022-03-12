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السبت، 12-03-2022 11:25 ص

الصين تخطط لنظام عالمي لمراقبة دقيقة للأرصاد الجوية

الصين


الوكيل الإخباري-تخطط الصين لبناء نظام عالمي جديد لجمع بيانات الأرصاد الجوية عالية الدقة على أساس تحليل الإشارات المرسلة من الأقمار الصناعية.

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ووفقا للمعهد الثاني لشركة علوم وصناعة الفضاء الصينية المحدودة (كاسيك) ستقيس "كوكبة الكشف عن الأرصاد الجوية الخفية العالمية" تواتر ومرحلة وسعة الإشارات المرسلة عن طريق الأقمار الصناعية للملاحة، وتسجيل كيفية تغيرها بعد مرورها عبر الأيونوسفير والغلاف الجوي، حيث ستسمح البيانات الناتجة لعلماء الأرصاد الجوية بحساب درجة الحرارة والرطوبة والضغط في الغلاف الجوي، فضلا عن كثافة الإلكترون في الغلاف الجوي المتأين.


وحسب (كاسيك)، فإن تقنية اكتشاف العوامل الخفية قادرة على توفير معلومات الغلاف الجوي والغلاف الأيوني المحايدة والموزعة بشكل موحد في جميع أنحاء العالم، ما يسمح بالمراقبة والتنبؤ ببيئة الغلاف الأيوني، والتنبؤات المرقمنة للطقس، وتنبؤات الأعاصير، ورصد بيئة الفضاء القريب والأرصاد الجوية للطيران.


وباعتبارها واحدة من أكثر الطرق الواعدة لاستكشاف الغلاف الجوي، فهي تتمتع بمزايا الدقة العمودية العالية، والاستقرار طويل المدى، وعدم الحاجة إلى المعايرة، والتغطية العالمية والتشغيل في جميع الأحوال الجوية، لتعوض أوجه القصور في الأساليب التقليدية لرصد الأرصاد الجوية.


وقال المسؤول بالمعهد الثاني في (كاسيك)، ما جيه، إنه "تم إطلاق قمر صناعي تجريبي لكوكبة كشف الأرصاد الجوية الخفية إلى المدار في عام 2021 وهو قادر على اكتشاف وإنشاء ما يقرب من 1000 ملف بيانات للغلاف الجوي يوميا".

 

روسيا اليوم

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