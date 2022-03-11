الصين تقرر زيادة موازنة الجيش

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، عن إقرار وموافقة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الجمعة، على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، في اليوم الاخير لدورة الانعقاد السنوي للمجلس في بكين.

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ووافق المجلس التشريعي، بحضور حوالي 3000 نائب ومشرع، على سياسات الحكومة الاقتصادية علاوة على مشروع موازنة يتضمن زيادة كبيرة بواقع 7.1 بالمئة في موازنة الجيش.



وتعتبر هذه أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الإنفاق بنسبة 3.9 بالمئة فقط.



ويأتي هذا على خلفية التهديدات من القيادة الشيوعية في الصين تجاه تايوان الديمقراطية والنزاعات الصينية على الأراضي مع جيرانه في بحري جنوب الصين وشرق الصين.



وجدد المسؤولون، خلال المؤتمر السنوي، تأكيدهم على الطموح الصيني الجيوسياسي بشأن تايوان. وتعتبر الصين، أن جزيرة تايوان -التي يجري حكمها بشكل منفصل عن البر الرئيسي منذ عام 1949 جزء من أراضيها.

بترا



