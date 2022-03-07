الصين تجلي معظم مواطنيها من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها اجلت معظم مواطنيها الذين حوصروا في اوكرانيا من جراء الغزو الروسي، على ما أعلنت سفارتها في كييف ونقلته وسائل الاعلام الصينية.

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وتخلت البعثة الدبلوماسية الصينية عن عملية إجلائهم جواً مباشرة من أوكرانيا، بسبب التدهور السريع للوضع، واختارت نقلهم براً إلى بلد ثالث.



وقالت السفارة الصينية في أوكرانيا في بيان "في الوقت الحاضر، تم إجلاء معظم المواطنين الصينيين"، داعية المتواجدين في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.



وهبطت السبت أول طائرة تقل عائدين من رومانيا في مدينةً خانجوا( شرق البلاد).

بترا



