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الأربعاء، 25-08-2021 12:31 م

الصين تعيد فتح أحد المرافئ الرئيسية في العالم

م


الوكيل الإخباري - رفعت الصين الأربعاء القيود الصحية المفروضة على أحد أكبر المرافئ في العالم، المتوقف جزئيا منذ مطلع أغسطس، بعد ظهور بؤرة كوفيد-19 ، الأمر الذي كان يؤثر سلبا على النقل اللوجيستي.

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وذكر التلفزيون الصيني العام "CCTV" نقلا عن مذكرة صادرة من السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في مرفأ نينغبو تشوشان سترفع الأربعاء، على أن يستأنف النشاط "تدريجا".


ويعتبر مرفأ نينغبو تشوشان الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب شنغهاي أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسية الكبرى.


ومر العام الماضي 1.2 مليار طن من البضائع عبر هذا المرفأ، وهو الثالث في العالم على صعيد التصدير.


وأدى اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في صفوف أحد عمال المرفأ إلى إغلاق محطة ميشان فيه، القادرة على استيعاب عشرة ملايين حاوية.


وستعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها في الأول من سبتمبر، وفق ما جاء في المذكرة.


وطلب من نحو ألفي عامل في محطة ميشان بالمرفأ عزل أنفسهم، في حين تعاني شبكات الإمداد العالمية من توتر أساسا.


ويخضع قطاع النقل البحري لضغوط قوية في الأشهر الأخيرة على الصعيد العالمي، بسبب القيود الصحية، وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، ما زاد الطلب على السلع.

 

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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