الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تعلن عن لقاح خامس ضد كورونا

وزير الصحة يكشف عن اجراءات حكومية قادمة

وزير الصحة : جميع المطاعيم أثبتت فعاليتها

الأراضي والمساحة: إيعاز بالتحقيق بشكوى مواطن وردت عبر برنامج الوكيل

اتفاقية لإعادة نشر مؤلفات الهاشميين

المالية النيابية تقر مشروع قانون ملحق الموازنة

القانونية النيابية تُقر مواد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره التركي

وزير الصحة: ضرورة أخذ جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لأصحاب المناعة المتدنية

النابلسي: اهتمام ملكي بتمكين الشباب في مناحي الحياة

الثلاثاء، 17-08-2021 07:39 م

الطاقة الذرية: إيران عجّلت تخصيب اليورانيوم

611bdd5f4c59b77e3438143b


الوكيل الإخباري - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي.

اضافة اعلان


وأضافت الوكالة أن طهران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المئة.

 

وأفادت في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها بأن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60 في المئة في مفاعل فوق الأرض في نطنز.


وأكدت الوكالة أنها تحققت من أن إيران تستخدم الآن هذه المجموعة ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازا من طراز "آي آر-4" لنفس الغرض.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
611bef394c59b747be7f67b9

حرس من الحدود البيلاروسي يجتازون حدود ليتوانيا

611beb1642360468ff7655c5

الأمم المتحدة: ننتظر من طالبان أن تقرن القول بالفعل

611be3a74c59b77d98367413

الدفاع الجزائرية: قررنا شراء 4 طائرات إطفاء برمائية روسية بعد حرائق الغابات

611be2034c59b77d71240387

الجزائر.. اعترافات جديدة لمتورطين بحرق شاب لاتهامه بافتعال الحرائق

611bd9404236046a421f5d4c

قطر تبحث مع طالبان الانتقال السلمي للسلطة

3

مسؤول عسكري أميركي: مطار كابول آمن

أخبار متعلقة
611295ca4236040b377eee84

الحرس الثوري الإيراني: نحن الآن أقوى من أي وقت مضى

6112a8914c59b755c0367ff8

البنتاغون: الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت انطلق من اليمن

611241c642360449ab4e12eb

وسط موجة حر.. إيران تعلق توريد الكهرباء إلى العراق

610e6a5f42360401767676cf

طهران ترد على مجموعة الدول السبع

بحر

سوريا تصدر بيانا بشأن حادثة بحر عُمان

610a71e04c59b720bd1c1ad0

بريطانيا تطالب بمعاقبة إيران على خلفية حادثة الناقلة ميرسر ستريت