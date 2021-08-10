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الثلاثاء، 10-08-2021 12:29 م

وسط موجة حر.. إيران تعلق توريد الكهرباء إلى العراق

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الوكيل الاخباري- كشف مسؤول إيراني عن أنه تم تعليق توريد الطاقة الكهربائية إلى العراق، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق موجة حر شديدة.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مشهدي، أن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.

واستطرد أنه في السنة المالية المنتنهية 20 مارس 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغا واط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير إلى 150 ميغا واط (تنتهي السنة الجارية 20 مارس 2022).

ووفقا لمواقع إلكترونية فإن درجة الحرارة في العاصمة بغداد تبلغ اليوم 43 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة يوم الخميس القادم في العاصمة العراقية إلى 47 درجة مئوية.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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