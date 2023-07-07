الجمعة 07-07-2023
الوكيل الاخباري

العالم يسجل درجات حرارة الأعلى تاريخياً هذا الأسبوع

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الجمعة، 07-07-2023 09:17 م

العالم يسجل درجات حرارة الأعلى تاريخياً هذا الأسبوع

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الوكيل الاخباري - شهد هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة عالمية تم تسجيلها على الإطلاق، وفقًا لبيانات من وكالتين لتتبع المناخ.

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ووصل متوسط درجة الحرارة العالمية يوم الاثنين الماضي إلى 17.01 درجة مئوية (62.62 فهرنهايت)، وهي أعلى درجة في بيانات المراكز الوطنية الأميركية للتنبؤ البيئي، التي تعود إلى العام 1979.


وبلغ متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم، يوم الثلاثاء، 17.18 درجة مئوية، محطمةً الرقم القياسي المُسجّل في اليوم السابق.


وكانت أعلى درجة حرارة عالمية، سُجّلت سابقًاً في منتصف شهر آب من العام 2016، ووصلت حينها إلى 16.92 درجة مئوية.


وأكدت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، أن درجات الحرارة العالمية يومي الإثنين والثلاثاء سجلتا رقمين قياسيين أيضًا في بياناتها التي تعود إلى العام 1940.


ويحتمل أن تكون سجلات هذا الأسبوع هي الأكثر دفئًا خلال "100 ألف عام على الأقل"، كما قالت جينيفر فرانسيس، وهي عالمة بارزة في مركز "وودويل" لأبحاث المناخ، لشبكة سي إن إن اليوم الجمعة، واصفة السجلات بأنها "أمر ضخم" .

 




 

 


 

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