السبت 24-02-2024
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السبت، 24-02-2024 10:01 ص

العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المكسيكية العثور على 7 جثث مصابة بطلقات نارية داخل سيارة في شرق المكسيك، وهي منطقة تعاني من العنف بين عصابات إجرامية متنافسة.

وعثر على جثث 5 رجال وامرأتين في سيارة متروكة في شارع في مدينة أكولتزينغو بولاية فيراكروز، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام. 

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وقال مصدر في الحرس الوطني المكسيكي إن أحد الضحايا قاصر.


وتعاني مدينة أكولتزينغو منذ فترة طويلة من جراء الحرب بين العصابات الإجرامية التي تتنافس للسيطرة على المنطقة من أجل سرقة الوقود من شركة بيميكس الوطنية أو من أجل شن عمليات سطو مسلح على الطرق.


ونشر عناصر فدراليون لمحاولة تحديد هويات المسؤولين وضمان سلامة السكان، بحسب ما قال حاكم فيراكروز على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

RT

 




 

 


 

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