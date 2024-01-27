زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا

الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات مساء أمس (الجمعة) جنوب غواتيمالا وفق ما أعلنت السلطات التي لم تسجل وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية في مرحلة أولى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

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وسُجل الزلزال عند الساعة 05:52 ت.غ، ومركزه في المحيط الهادئ على سواحل منطقة إسكوينتلا، على ما أفاد المعهد الوطني لعلم الزلازل في نشرة.



في المقابل، أوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال 6.1 درجة وضرب على عمق 108 كيلومترات.



وشعر سكان جنوب البلاد بالزلزال، وكذلك في مدينة أنتيغوا غواتيمالا السياحية المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة «اليونيسكو».

وتقع هذه المدينة على بعد 45 كيلومتراً من عاصمة غواتيمالا.

الشرق الأوسط