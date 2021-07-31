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السبت، 31-07-2021 07:11 م

العراق .. إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.

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وذكر بيان رئاسي، أن صالح استقبل الكاظمي وبحثا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، كما أطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.


وبحسب البيان، فإن "صالح أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد".
وأشار صالح وفقا للبيان، إلى ضرورة تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد".


وأكد الطرفان أهمية "حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".


وشدد كل من صالح والكاظمي على أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها، وفقا للبيان.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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