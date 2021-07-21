بينهم بايدن وأوباما.. اعتقال بريطاني اخترق مشاهير على تويتر

الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، القبض على بريطاني وفق لائحة اتهام أميركية، باختراقه حسابات تويتر لعدد من الأميركيين البارزين، بينهم الرئيس جو بايدن، قبل عام. اضافة اعلان







وقالت وزارة العدل الأميركية إن جوزيف أوكونور، البالغ من العمر 22 عاما، اعتقل في بلدة إيستيبونا جنوبي إسبانيا بعد أن اتهمته السلطات الأميركية باختراق أكثر من 130 حسابا على تويتر.



كما اتُهم أوكونور بالتطفل على حسابات "تيك توك" وسنابتشات"، وملاحقة أحد الأحداث عبر الإنترنت.



واستهدف هجوم أوكونور على تويتر في يوليو من العام الماضي، حسابات المرشح الرئاسي الديمقراطي آنذاك، جو بايدن، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وشخصيات بارزة أخرى، بينها بعض المشاهير، مثل كيم كارداشيان.



وبمجرد اكتشاف الرسائل المزيفة، أغلقت منصة تويتر الحسابات وكذلك الحسابات الموثقة لجميع المستخدمين الآخرين، لعدة ساعات.

