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السبت، 22-07-2023 02:14 م

العراق.. تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار أمريكي.

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وذكرت في بيان صحفي أن "مفارزها المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة بابل وبكمين محكم و بالجرم المشهود تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر والقبض على أفرادها والتحفظ على طفلين كانا بصحبتها، أحدهما يبلغ من العمر 4 سنوات، والآخر رضيع مجهول وغير مسجل".

وأضافت أن "الشبكة كانت تخطط لبيع الطفلين مقابل 30 مليون دينار عراقي (20 ألف دولار أمريكي)".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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