العراق يعلن إطلاق أول مدرسة إلكترونية تموز المقبل

الوكيل الإخباري - أعلن وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، إطلاق أول مدرسة إلكترونية في تموز المقبل.



وقال في بيان صحفي إن "الوزارة وفي خطوة تسعى من خلالها إلى استيعاب من واجه صعوبات الانضمام إلى المدارس النظامية وبالأخص الطلبة الخارجيين، ستضع في الأول من تموز بين يدي هذه الشريحة أول مدرسة رقمية تتضمن مناهج دراسية عبر نافذة الصفوف افتراضية (المدرسة الإلكترونية الحكومية)".



وأضاف أن "الخطوة تتماشى والاتفاقات الدولية مع الأمم المتحدة وتوجهاتها الرامية إلى تطوير وتفعيل التعليم عن بعد (التعليم الرقمي)، وتوظيفه بشكل حقيقي في خدمة من لم يتسن له الحصول على فرصه الانتظام في التعليم لأسباب مختلفة".

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