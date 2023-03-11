السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الام

العثور على جثة حدث في الرمثا والأمن يُحقق

التعامل مع 1015 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص المعدني في باب العمود

اتفاقية لإقامة محطة كهربائية بالزرقاء الصناعية

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

الأسواق العالمية تترقب قرار الفائدة وتخوفات من الركود

النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

النواب يناقش الثلاثاء المقبل إجابات الحكومة عن الأسئلة النيابية

السبت، 11-03-2023 01:01 م

العراق يعلن إطلاق أول مدرسة إلكترونية تموز المقبل

640c4c4c4236043bd1081725


الوكيل الإخباري - أعلن وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، إطلاق أول مدرسة إلكترونية في تموز المقبل.

وقال في بيان صحفي إن "الوزارة وفي خطوة تسعى من خلالها إلى استيعاب من واجه صعوبات الانضمام إلى المدارس النظامية وبالأخص الطلبة الخارجيين، ستضع في الأول من تموز بين يدي هذه الشريحة أول مدرسة رقمية تتضمن مناهج دراسية عبر نافذة الصفوف افتراضية (المدرسة الإلكترونية الحكومية)".

وأضاف أن "الخطوة تتماشى والاتفاقات الدولية مع الأمم المتحدة وتوجهاتها الرامية إلى تطوير وتفعيل التعليم عن بعد (التعليم الرقمي)، وتوظيفه بشكل حقيقي في خدمة من لم يتسن له الحصول على فرصه الانتظام في التعليم لأسباب مختلفة".

اضافة اعلان

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
640c4fe44c59b71bec3c9e50

تركيا تعلن تحييد قيادية رفيعة المستوى في حزب العمال الكردستاني - صورة

640c3db542360427bf62f585

إجلاء سكان قرية نائية بمروحيات بسبب فيضانات في أستراليا

640c36f24c59b71009553b90

قطر: عودة العلاقات الإيرانية السعودية تسهم بتعزيز أمن المنطقة

640c264b4236047d514fd3f7

ردا على دعوات التدخل الأمريكي.. المكسيك: لن نسمح بانتهاك سيادتنا

_122244287_gettyimages-1237216073

الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا

thumbs_b_c_cd5f58f99ed222b53388d3ae0b9b9cc5

"بلومبرغ": البنتاغون ينوي طلب 170 مليار دولار من الكونغرس

أخبار متعلقة
image (50)

روسيا ترحب بمبادرة الصين لتسوية الصراع في أوكرانيا سلمياً

انطونيو غوتيريس (ارشيفية)

غوتيريس يتوقع تنفيذ قرار العدل الدولية بشأن أرمينيا وأذربيجان

image - 2023-02-18T092813.395

مناورات بحرية روسية صينية مع جنوب إفريقيا في المحيط الهندي

image - 2023-02-16T093904.163

من هو سيف العدل زعيم القاعدة الجديد؟

image - 2023-02-15T160828.850

الأمم المتحدة ترجح وفاة 73 مهاجرا قبالة ليبيا

5A40AE12-728E-44D3-9E78-DDC7F6F6C7D3

هايلي تتحدى ترامب: سأترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية