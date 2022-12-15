الفرنسيون يردون بحدة على ماكرون لإهانته روسيا

الوكيل الاخباري- غضب قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصرفات روسيا في أوكرانيا بـ "الجبانة".

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وكتب أحد المعلقين: "هل يتحدث ماكرون عن نفسه؟ ليست روسيا من يخضع للولايات المتحدة الأمريكية و(الناتو)، وليست روسيا من يزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة كي يموت مزيد من الناس".



وعلق آخر: "إنه (ماكرون) يتجرأ فقط بالأقوال، ولكنه في الأفعال دمية في يد الولايات المتحدة".



وتساءل ثالث: "لقد أعدت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصراع وأطلقت له العنان، في مهمة لإضعاف روسيا وتحييدها أو حتى تدميرها. فمن هو الجبان بعد ذلك".



وكتب قارئ رابع: "بمثل هذه التصريحات، هو لا يقرّب مفاوضات السلام، بل يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع".



واقترح قارئ آخر: "بما أنه لا يريد حل النزاع في أوكرانيا، فدعوه يخصص أموالا لكييف من جيبه الخاص".

روسيا اليوم