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الثلاثاء، 07-03-2023 01:28 م

الفلبين تشن حملة واسعة لمكافحة ظاهرة "القتلة المأجورين"

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الوكيل الإخباري - أفاد موقع Inquirer، بأن الحكومة الفلبينية شنت حملة واسعة لمكافحة ظاهرة "الاغتيالات"، وخصصت مبلغ 5.2 مليار بيزو فلبيني (94.4 مليون دولار)، لمكافحة القتلة المأجورين في البلاد.

وأوضح الموقع، أن البرلمان الفلبيني تبنى قرارات تدين جميع عمليات القتل المأجورة "الاغتيالات"، ولا سيما اغتيال حاكم إقليم نيغروس أورينتال، رويل ديغامو.

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وحث أعضاء مجلس الشيوخ الفلبيني الرئيس، فرديناندو ماركوس جونيور، على إعلان "حرب شاملة على عصابات القتلة المأجورين "عصابات الاغتيالات"، واستغلال كامل قوة ونفوذ قوى الأمن لتحقيق ذلك"، وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم أسماء القتلة المأجورين ونشاطاتهم ومعلوماتهم الشخصية.
وأكد مجلس الشيوخ الفلبيني، أن ظاهرة الاغتيالات ستنتشر بشكل كبير، إن لم يتم إصلاح النظام القضائي، ووضع حد رادع لها.


وأشار النواب، إلى أن تحديد مجموعات القتلة المأجورين، والقضاء عليها هي الطريقة الوحيدة لوقف الاغتيالات.


ومن جهة أخرى، انتقد بعض السياسيين السلطات الفلبينية، بدعوى "إرسالها جزءا من أموال مكافحة الإرهاب والقتلة المأجورين، لجهات لا علاقة لها بالأمن".

 

RT


 




 

 


 

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