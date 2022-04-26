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الثلاثاء، 26-04-2022 03:18 م

الفلك الدولي: عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء فلكياً في هذه الدول

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الوكيل الإخباري - على الرغم من أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن يكون يوم الاثنين المقبل، أول أيام شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية، إلا أن بعض المسلمين قد يصومون الاثنين ويكون يوم الثلاثاء هو أول أيام الفطر السعيد.

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ووفقا لمرصد الفلك الدولي، فإن الدول التي بدأ فيها رمضان يوم السبت، ستتحرى الهلال يوم السبت، على أن يكون يوم الأحد المتمم للشهر الكريم والإثنين أول أيام العيد. 


وأوضح أن الدول التي بدأ فيها رمضان يوم الأحد، فإنها تتحرى الهلال يوم الأحد ويكون الشهر الكريم 29 يومًا، ليوافق الإثنين أيضا أول أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن هناك 3 دول يكون فيها أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الثلاثاء.


وأكد المرصد أن الهند وبنجلاديش وباكستان، التي تتضمن أكثر من نصف مليار مسلم، سيصومون الاثنين، ويكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.

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