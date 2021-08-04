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الأربعاء، 04-08-2021 09:22 ص

القبض على 16 شخصًا ارتكبوا جرائم نصب واحتيال عبر مواقع التواصل في السعودية

بـ16-شخصًا-ارتكبوا-جرائم-نصب-واحتيال-عبر-مواقع-التواصل-660x330


الوكيل الإخباري - ألقت السلطات السعودية القبض على 16 شخصاً ارتكبوا جرائم نصب واحتيال مالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (16) شخصًا، (8) من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والخامس من العمر، لتنفيذهم عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثّلت في طلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانًا لارتكاب جرائمهم.

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وأضاف وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه ضبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ (786,195) ريالًا، وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهاز كاشف للعملة المزيفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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