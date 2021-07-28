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الأربعاء، 28-07-2021 01:11 م

القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها النهضة بشبهة تلقيها تمويلات خارجية

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر في القضاء التونسي، إنه تم فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب سياسية بينها حزبا "النهضة" و"قلب تونس" للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

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ونقلت مصادر إعلام أمريكية، أنه تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الجاري قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي، ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن جميع أعضائه.


وأعلنت الرئاسة التونسية، يوم الأحد الماضي، عن قرار رئاسة يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم.


وشملت حملة الإقالات كلاً من وكيل الدولة العام، ومدير القضاء العسكري، والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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