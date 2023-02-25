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السبت، 25-02-2023 01:13 م

القوات الأوكرانية تقصف الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون بـ49 قذيفة

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الوكيل الاخباري- تعرضت مدن الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون لقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أطلقت 49 قذيفة وصاروخا باتجاه تلك الأراضي خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وجاء في بيان خدمات الطوارئ بالمنطقة: "تعرضت مناطق الضفة اليسرى في منطقة خيرسون ليلة السبت لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية.. حيث واصل نظام كييف طوال الليل قصف البنية التحتية المدنية في مدن نوفايا كاخوفكا، وكاخوفكا، وأليشكي، وتافريسك.. وأطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 49 قذيفة".

وتعرضت مدينة اليوشكي الواقعة على الجانب الآخر من خيرسون، أمس الجمعة، لقصف عنيف، حيث أطلق الجيش الأوكراني 21 قذيفة مدفعية على البنية التحتية المدنية للمدينة. إضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية 18 قذيفة على مدينة غولايا بريستان.

كما أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ وقذائف على نيو كاخوفكا وكاخوفكا ونيو زبيرييفكا وقوزاق وكرينكي ودنيبرياني وكارداشينكا وكورسونكا وبيشانوفكا.

 

 




 

 


 

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