باكستان تعلن حصيلة الاشتباكات مع الهند وتحذر من فشل حل قضية المياه

وقال الجيش الباكستاني – في بيان – إن القصف الهندي تسبب في مقتل 51 شخصًا، بينهم 11 جنديًا، إضافةً إلى إصابة 199، بينهم 78 جنديًا.
وأضاف الجيش أن بين القتلى المدنيين 7 نساء و15 طفلًا. وكانت الهند أعلنت عن مقتل جنود ومدنيين خلال الضربات المتبادلة عبر الحدود.
واندلعت الاشتباكات، التي وُصفت بأنها الأعنف منذ 3 عقود، عقب هجوم وقع قبل نحو 3 أسابيع وأسفر عن مقتل 26 شخصًا في منطقة بَهْلْغام بالجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير المتنازع عليه، واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع في الهجوم، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة.
وبدأت المواجهات فجر الأربعاء الماضي، واستخدم فيها الطرفان المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة، واستمرت حتى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت الماضي، عن وقف لإطلاق النار، أكدت باكستان والهند التزامهما به.
وفي الساعات اللاحقة لسريان الهدنة، تبادلت إسلام آباد ونيودلهي الاتهامات بخرقها مرارًا، لكن الهدوء التام ساد بدءًا من أمس الاثنين.
وأثارت المواجهات مخاوف من تحوّل النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة.
الجزيرة
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