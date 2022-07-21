القوات التركية تعلن تحييد 11 إرهابيا بشمال سوريا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 11 "إرهابيا" من تنظيم "حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، و"وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) بشمال سوريا.



وأفادت الوزارة في بيان، أن "جنودنا يواصلون ضرب الإرهابيين بقبضة من حديد، إذ تم تحييد 11 إرهابيا من تنظيم بي كي كي، واي بي جي، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة عمليتي درع الفرات ونبع السلام".



يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" (فصائل مسلحة سورية معارضة موالية لأنقرة)، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمات "داعش" و"بي كي كي"، و"اي بي جي".

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روسيا اليوم