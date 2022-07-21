الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 02:13 م

القوات التركية تعلن تحييد 11 إرهابيا بشمال سوريا

62d9318b42360467885decb6


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 11 "إرهابيا" من تنظيم "حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، و"وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) بشمال سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، أن "جنودنا يواصلون ضرب الإرهابيين بقبضة من حديد، إذ تم تحييد 11 إرهابيا من تنظيم بي كي كي، واي بي جي، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة عمليتي درع الفرات ونبع السلام".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" (فصائل مسلحة سورية معارضة موالية لأنقرة)، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمات "داعش" و"بي كي كي"، و"اي بي جي".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720221814921130946388

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

1

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول

لبنان٢

للمرة الأولى .. توقف وزارة الإعلام اللبنانية عن العمل بسبب إضراب مفتوح

قطر

تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في قطر

قصف

قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

السعودية ٢

بيان سعودي حول دخول صحفي أمريكي "غير مسلم" إلى مكة المكرمة

أخبار متعلقة
العراق2

قتلى وجرحى من الشرطة العراقية باشتباكات مع عناصر ارهابية

pentagon

البنتاغون: مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا