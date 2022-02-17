الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

اربعيني يحرق نفسه في صويلح والأمن يحقق

الخارجية تدعو ذوي مواطن لمراجعتها لأمر هام

بعد السماح لفئتين فقط من غير السعوديين أداء الحج .. الأوقاف للوكيل: ننتظر الخطاب الرسمي

مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات التخفيفية

عقل يطالب بتثبيت اسعار المحروقات 6 اشهر

الحكومة تبحث زيادة التبادل التجاري مع مصر

وزير الزراعة يشارك في المؤتمر الدولي للتمور

بدء الطعون بطلبات الترشح للانتخابات المقبلة أمام المحاكم

الجيش: مقتل 30 مهربا منذ تغيير قواعد الاشتباك

الأرصاد: تساقط للثلوج على المرتفعات يوم السبت - تفاصيل

الخميس، 17-02-2022 10:57 ص

القوات المسلحة الأوكرانية تطلق النار على خمس مستوطنات في لوغانسك

407015_0


الوكيل الإخباري-في صباح اليوم الخميس، أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية أربع مرات، بما في ذلك من قذائف الهاون المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، ثم فتحت النار على مستوطنة أخرى، حسب مكتب تمثيلية لوغانسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


قال ضابط في تمثيلة لوغانسك للصحفيين: "إن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا انتهكت بشكل صارخ نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة، وفقًا لاتفاقيات مينسك، يجب سحبها".


وبحسب قوله، فمن الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت موسكو، قصفت قوات الأمن الأوكرانية مستوطنات سوكولنيكي وزولوتي 5 وفسيلينكو ونيزني لوزوفو الخاضعة لسيطرة الجمهورية، مستخدمة قذائف هاون 120 و 82 ملم وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة.


في وقت لاحق، قال الضابط إن قوات الأمن الأوكرانية، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، أطلقت النار على دونيتسك.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
620e22614236046b645a8f43

برلمان كازاخستان يوافق على اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا

1015891574_0_229_2654_1729_600x0_80_0_0_ffe36a6188ffad9533db1ba20024defb

تحطم مروحية تابعة للجيش السوري ومقتل 2 من طاقمها

thumbs_b_c_3739d3b439cf7e755e243807ad2e84c5

الدفاع التركية: تحييد 9 إرهابيين شمالي سوريا

188896

الكويت .. مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

علم-تايلاند

تايلاند تغير اسم عاصمتها الى كرونج ثيب مها ناخون

60cd39f64236045e2621e118

كندا تتبنى سياسة تغلق الباب أمام عودة معتقلي داعش

أخبار متعلقة
1013450968_0_190_3500_2159_600x0_80_0_0_d7bb3b6f3c3a79021acc9033efec2a77

أوكرانيا تنشر دباباتها بالقرب من خط التماس في دونباس

ع

غضب في لبنان بعد إحراق مكتبة ثمانيني مشرد