الوكيل الإخباري-في صباح اليوم الخميس، أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية أربع مرات، بما في ذلك من قذائف الهاون المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، ثم فتحت النار على مستوطنة أخرى، حسب مكتب تمثيلية لوغانسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

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قال ضابط في تمثيلة لوغانسك للصحفيين: "إن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا انتهكت بشكل صارخ نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة، وفقًا لاتفاقيات مينسك، يجب سحبها".



وبحسب قوله، فمن الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت موسكو، قصفت قوات الأمن الأوكرانية مستوطنات سوكولنيكي وزولوتي 5 وفسيلينكو ونيزني لوزوفو الخاضعة لسيطرة الجمهورية، مستخدمة قذائف هاون 120 و 82 ملم وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة.



في وقت لاحق، قال الضابط إن قوات الأمن الأوكرانية، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، أطلقت النار على دونيتسك.



سبوتنيك