القوات المسلحة الروسية تتسلم بدلات مموّهة متغيرة اللون وبدلة عسكرية مدرعة مركبة

الوكيل الإخباري- قال فلاديمير دروبياك، المدير العام لشركة "شتورم" الروسية الخاصة للعلم والإنتاج في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إنه تم بالنسبة للجيش الروسي إعداد طقم تمويه على الوجهيْن.



ويخصص أحد جانبيه لمنطقة أقصى الشمال الروسي والآخر مخصص للمنطقة الوسطى.

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وأضاف قائلا:" قمنا بتطوير ثلاثة خيارات لبدلات التمويه بألوان مختلفة، وسننتهي العام الجاري من العمل على إعداد طقم التمويه الرابع لأفراد الجيش الروسي الذين يؤدون مهامهم في منطقة أقصى الشمال والمنطقة المناخية الوسطى على حد سواء، وستخضع مجموعة التمويه هذه قريبا لاختبارات حكومية، ثم ستبدأ عملية تزويد القوات المسلحة الروسية بها".



أوضح دروبياك أنه نظرا لوجود نطاق واسع من المناطق الطبيعية والمناخية في روسيا، فمن المستحيل اعتماد تمويه واحد لأفراد الجيش يمكن أن يستخدم في كل المناطق، لذلك وجدت شركة "شتورم" حلا غير عادي حيث ابتكرت بدلة عسكرية يلوّن كل جانب منها بشكل مختلف. وفي الوقت نفسه، يعمل كل من الجانبين ("الوجه" و"الجانب الخطأ") بنفس الطريقة.



يذكر أن شركة "شتورم" الروسية تم تأسيسها عام 2001 في بلدة (بيلوموت) بمقاطعة موسكو. وأحد مجالات العمل الرئيسية للمؤسسة تطوير أنظمة التمويه للأفراد العسكريين، وقد تم تسليم أحدها للقوات المسلحة الروسية كجزء من بزة جندي المستقبل "راتنيك".

روسيا اليوم