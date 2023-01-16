الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

الإثنين، 16-01-2023 01:56 م

الكرملين يفند الإشاعات عن خلاف بين الدفاع الروسية و"فاغنر"

63c5286642360457496b8b30


الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المزاعم بوجود "نزاع" بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة "فاغنر"، هي نتاج تلاعب بالمعلومات الذي يمارسه خصوم روسيا.

وأضاف بيسكوف القول: "نعتقد أن هذا النزاع موجود بشكل أساسي فقط في المجال الإعلامي. شعبنا يجب أن يعرف من هم أبطاله، ويجب أن يعرف الأبطال الذين يخدمون في قواتنا المسلحة، ويظهرون معجزات البطولة هذه، ويجب أن يعرف الأبطال من مجموعة فاغنر، سيبقى أولئك وهؤلاء إلى الأبد في ذاكرتنا".

اضافة اعلان

 

وشدد بيسكوف على أن الترويج للإشاعات عن "النزاع" المذكور، هو من أعمال المعادين لروسيا.  

وقال: "تظهر هذه الإشاعات من جانب خصومنا الإعلاميين، وأحيانا يتصرف أصدقاؤنا بطريقة يصعب حتى على الأعداء القيام بمثلها، لذلك علينا أن نأخذ الأمر ببساطة".

وأكد بيسكوف على أن الجيش الروسي ومجموعة "فاغنر"، ينفذان مهمات مشتركة، والجميع يقاتلون من أجل وطنهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AFP_336U9U7

بعد استقالة وزيرة دفاع ألمانيا.. شولتس يسعى لاختيار خليفة لها سريعا

63c52fea4c59b75a5734103e

قوات الأمن البولندية تحاول إجبار اللاجئين على دخول بيلاروس 3 مرات خلال أسبوع

63c536264c59b759753f58e1

19 قتيلا في حادث مروري في السنغال

thumbs_b_c_c3326ac3aaf3fa65a2e51bcf3369fad7

استئناف حركة الملاحة في مطار بغداد عقب تحسن الرؤية

202009100238513851

الأحوال الجوية توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي

63c51c8b423604246e3bc51e

لامبريخت تستقيل رسميا من منصب وزيرة الدفاع الألمانية

أخبار متعلقة
634402a74236045fd619cf2c

الدفاع الروسية: إصابة مواقع أوكرانية هامة بضربة مكثفة أمس

63bd4fb24c59b73eb53640b9

الدفاع الروسية: إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25"

63bd3a104c59b740442d7c59

بيسكوف ينفي مزاعم محادثات مدفيديف مع ممثل للولايات المتحدة الأمريكية

63bcf3954c59b741a72953c2

إطلاق صاروخ إسكندر لتدمير منشأة بنية تحتية للقوات الأوكرانية

8208123_1656669313

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29"

63bababb4c59b76c1a6027fc

طلعات تدريبة لمقاتلات روسية فوق المحيط الهادئ